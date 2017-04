Klopjacht op schutter die moord live uitzond via Facebook en belooft nog slachtoffers te maken

Door: redactie

17/04/17 - 00u27 Bron: ABC, Heavy

Steve Stephens © Facebook.

OHIO De politie van Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, is op zoek naar een schutter die de moord op een willekeurige man via Facebook Live heeft uitgezonden. De man beweert dat hij op Paaszondag nog meer moorden heeft gepleegd, al werden voorlopig nog geen andere slachtoffers gevonden.

I just spoke with a man and woman who said the man killed in the FB live video was their 78 year old father @cleveland19news pic.twitter.com/Gpf3EUafLM — Shanice (@ShaniceDunning) In de gruwelijke Facebookvideo is te zien hoe een zekere Steve Stephens rondrijdt in zijn wagen. Op een bepaald ogenblik zegt hij: "Ik heb iemand gevonden die ik ga vermoorden, deze kerel hier, deze oude man". Vervolgens stapt hij uit de auto, loopt op de man af, begint tegen hem te praten en vraagt hoe oud hij is. Dan haalt Stephens een pistool boven. De oude man houdt de handen voor zijn gezicht om zich te beschermen, maar Stephens haalt koelbloedig de trekker over en raakt hem één keer in het hoofd. Op de video is te zien hoe de man bloedend op de grond ligt. Stephens stapt weer in de wagen en rijdt hij weg.



Het slachtoffer zou een 78-jarige man zijn.

Mogelijk nog meer slachtoffers Stephens beweerde in Facebookberichten eerder op de dag dat hij op Paaszondag nog vijftien andere mensen heeft vermoord.



Aanvankelijk meldde hij dat hij twaalf mensen had gedood en dat hij "niet zal stoppen" tot zijn moeder en een andere vrouw hem contacteren. "I'm the #goodguy'" (Ik ben de #goeie), schreef hij erbij.



In latere berichten beweerde hij dat hij nog drie mensen om het leven had gebracht. Hij schreef erbij dat de meeste lijken waren achtergelaten in een verlaten huis. Zijn Facebookprofiel werd ondertussen offline gehaald.



De andere moorden werden nog niet bevestigd, aldus de politie. Tot nu toe werden er nog geen bijkomende slachtoffers gevonden, maar agenten doorzoeken verschillende locaties.



Twee ziekenhuizen in Cleveland zijn in lockdown uit angst dat Stephens ook daar slachtoffers zal maken.

Schuld van vriendin Op Facebook beweert Stephens dat de moorden de schuld zijn van een vrouw, vermoedelijk zijn (ex-)vriendin. "Drie jaar heb ik met dit kreng doorgebracht... Ik wou dat we elkaar nooit ontmoet hadden," schreef hij.



De oud man die hij doodschoot, werd door Stephens ook verplicht om de naam van zijn (ex-)vriendin te zeggen. "Zij is de reden waarom dit met jou gaat gebeuren," zei hij vooraleer hij de trekker overhaalde.



Stephens schreef op Facebook ook dat hij het voorbije jaar al zijn geld verloor bij het gokken en dat zijn moeder niet naar hem wilde luisteren toen hij haar vertelde dat hij zich suïcidaal en moordzuchtig voelde. © Facebook.