Gerecht in Caïro spreekt 8 activisten vrij na drie jaar gevangenschap

16/04/17 - 14u58 Bron: Belga

Aya Hijazi, de oprichtster van de organisatie Beladi die zich in de hoofdstad Caïro om straatkinderen bekommert © rv.

Na bijna drie jaar gevangenschap heeft het Egyptische gerecht acht activisten vrijgesproken die aangeklaagd waren voor mensenhandel en kindermisbruik. Ze behoren tot de organisatie 'Beladi', die zich in de hoofdstad Caïro om straatkinderen bekommert.

Een van de beklaagden was oprichtster Aya Hijazi, die zowel een Egyptisch als een Amerikaans paspoort bezit. Dat bericht de door de staat gecontroleerde nieuwssite 'Al-Ahram'.



De beklaagden werden in mei 2014 opgepakt en zaten sindsdien in de gevangenis. Ze werden ervan beschuldigd kinderen voor straatprotest geronseld te hebben.



Geen bewijzen

Critici zagen in de zaak, die internationale aandacht kreeg, een voorbeeld van het harde optreden van Egypte tegen ngo's. De kritiek luidde dat de onderzoekers en aanklager geen bewijzen leverden voor hun beschuldigingen.