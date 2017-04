Chantelle heeft de pijnlijkste aandoening die er bestaat. En het begon allemaal met een verstuikte enkel

Koen Van De Sype

16/04/17 - 13u38 Bron: news.com.au

© Facebook.

De zelfmoordziekte: zo wordt de neurologische aandoening ook wel genoemd waar de Australische Chantelle Baxter (32) aan lijdt. De reden? De verschroeiende pijn - de ergste bekend - en het feit dat er geen remedie tegen bestaat. En het begon met een 'onschuldige' verstuikte enkel.

Chantelle was op wandel in de bossen van Portland, in de Amerikaanse staat Oregon, toen ze haar voet omsloeg. "Ik had al sinds de zomer van 2015 last van een pijnlijke enkel, maar nu zwol mijn linkervoet helemaal op. En ik voelde een brandende pijn. Ik kon amper nog staan. Ik besefte dat er iets heel fout was en trok naar de dokter. De volgende maanden ging ik van specialist naar specialist en onderging ik elke test die maar bestond. Maar niemand wist wat er aan de hand was. "



Trauma

Uiteindelijk was het een arts in de Verenigde Staten die begin dit jaar met een diagnose kwam: Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), een mysterieuze aandoening die ontstaat na bijvoorbeeld een botbreuk, een operatie of een ander lichamelijk trauma. Over de exacte oorzaak en hoe de aandoening behandeld moet worden, tasten dokters nog in het duister. Sommige patiënten herstellen, anderen zien jarenlang af. Het enige wat kan worden gedaan, is de pijn onder controle houden. (lees hieronder verder) Lees ook "Bedankt Lio", Natalia schrijft ontroerende tekst voor overleden dochtertje van Linda

Elke 54 minuten sterft iemand aan huidkanker: Facebook start campagne

Opnieuw zorgwekkende toename langdurig zieken Op deze wetenschappelijke pijnschaal zie je dat de aandoening nog hoger staat dan een bevalling en de amputatie van een vinger of een teen. © rv.

Intussen had die verschroeiende pijn zich door het lichaam van Chantelle verspreid en was die haast niet meer te harden. "Ik was intussen op de spoedafdeling van een ziekenhuis terechtgekomen", vertelt ze. "Mijn hele lichaam beefde en ging in shock. Het was een foltering."



Kokende olie

"Het is heel moeilijk om de pijn te beschrijven", gaat ze verder. "Ik kan het niet echt onder woorden brengen. Op zijn ergst is het alsof mijn hele lichaam in kokende olie wordt ondergedompeld. Mijn benen voelen alsof ze langzaam worden platgeperst. En de pijn blijft maar duren, 24 uur per dag."

© LinkedIn. Het maakte haar buiten zinnen. "Ik kan het me niet meer herinneren, maar ik moet naar een vriend gebeld hebben en hem gesmeekt hebben me te doden. Ik bleef maar zeggen: 'ik wil sterven, ik wil sterven'. Ik kon gewoon niet verder leven met zo veel pijn", getuigt de vrouw achter One Girl, een van de snelst groeiende non-profitorganisaties van Australië. Ze helpt daarmee meisjes en jonge vrouwen in het West-Afrikaanse land Sierra Leone.



Zelfmoord

"De eerste vier weken nadat de pijn zich door mijn hele lichaam had verspreid, probeerden we de beste manier te vinden om ze te beheersen. Ik spendeerde toen ook veel tijd aan het plannen van mijn zelfmoord. Intussen volg ik een programma van 10 weken in een gespecialiseerd centrum en maken we vooruitgang in het verlagen van de pijn naar een niveau dat dragelijk is", zegt ze nog. (lees hieronder verder) © GoFundMe.

Ze krijgt onder meer drie tot vijf behandelingen per dag bij de kinesist en wordt dagelijks aan een drietal machines gelegd die de pijn onderdrukken met elektrische stroom en zo haar zenuwen wat rust gunnen. Ze gaat ook in een zuurstofkamer, vijf keer per week. "Ik wil het liefste beter worden zonder te veel zware medicijnen te moeten gebruiken. De meeste patiënten houden de pijn onder controle met zenuwblokkers en pijnstillers. Maar dat heb ik liever niet, want ik wil er niet afhankelijk van worden. En meestal moet de dosis ook steeds verhoogd worden, omdat je lichaam eraan went."



Uitdaging

Ze wil dan ook tot de bron van haar probleem doordringen, om het dáár aan te pakken. "Dit is tot nu toe de zwaarste uitdaging van mijn leven", zegt ze nog. "Ik ben het gewoon om andere mensen te helpen en had nooit gedacht dat ik ooit in een positie zou komen dat ik zélf hulp nodig had. Mijn eerste doel is nu proberen een eindje te stappen zonder te veel pijn en rechtop aan tafel te zitten." © Facebook.