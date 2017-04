United Airlines past regels voor personeel aan na brutale ontzetting passagier

© rv/reuters.

Dokter David Dao heeft ongewild United Airlines wakkergeschud. De ongelukkige passagier van vlucht 3411 werd vorige zondag hardhandig van het vliegtuig gesleept en na wat talmen moest United helemaal door het stof. De vliegtuigmaatschappij past de regels nu aan om dit in de toekomst te vermijden.

United beloofde eerder de tickets van alle passagiers van de helse vlucht van Chicago naar Louisville terug te betalen. David Dao wou zijn zitje niet afstaan voor vier crewleden die op het laatste nippertje wilden meevliegen ten koste van betalende klanten. De politie sleurde hem van zijn stoel, waardoor de man zijn twee voortanden verloor, een hersenschudding opliep en zijn neus brak. Overigens werd zijn bagage ook nog eens naar een verkeerd adres gestuurd.



De vliegmaatschappij besliste dat de eigen personeelsleden een uur voor vertrek moeten inchecken. Vlucht 3411 van vorige zondag was in principe niet overboekt, maar omdat er in laatste instantie nog crew meemoest, werd ze dat wél. Luchtvaartmaatschappijen mogen in zo'n geval (en ook in andere) passagiers het boarden weigeren, maar de situatie ligt anders en veel gevoeliger als die passagiers al op hun betaalde plaats in het vliegtuig zitten.



Voorlopig heeft David Dao nog geen klacht ingediend, maar volgens zijn advocaat wordt er wel een voorbereid. Aan de andere kant is United-ceo Oscar Munoz, ondanks de wereldwijde snoeiharde kritiek, niet van plan op te stappen.