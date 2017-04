Jongetje doodgedrukt in ronddraaiend restaurant VS

Bewerkt door: kv

16/04/17 - 03u09 Bron: AD.nl

© Het Sun Dial Restaurant in Atlanta.

Een vijfjarig jongetje is vrijdag overleden toen hij werd doodgedrukt in een ronddraaiend restaurant in de Amerikaanse stad Atlanta. De kleuter kwam met zijn hoofd vast te zitten tussen een muur en een tafel op een draaiend platform.

De jongen was met zijn familie aan het eten in het Sun Dial Restaurant, dat zich op de 73ste verdieping bevindt van een hotel in het centrum van de stad. Bezoekers hebben een prachtig panoramisch uitzicht op de stad door de draaiende tafels.



Het jongetje was echter door het restaurant gaan dwalen en stapte in een opening tussen de muur en een tafel, aldus Warren Pickard van de politie van Atlanta. De vloer stopte direct na het incident automatisch met draaien, maar het jongetje had een ernstig hoofdletsel opgelopen en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, zo meldt CNN.



Door de ernst van de gebeurtenis zal het restaurant de rest van het Paasweekend gesloten blijven.