Oma verkleedt zich als heks en mishandelt kleindochter maandenlang

16/04/17 - 00u20 Bron: News9 - NewsOK

Geneva Robinson (rechtsboven) verkleedde zich als heks (links). Haar vriend filmde de mishandelingen in het huis in Oklahoma.

Een 51-jarige grootmoeder is donderdag in de Amerikaanse staat Oklahoma veroordeeld tot drie maal levenslang voor de vreselijke mishandeling van haar zevenjarige kleindochter.

Geneva Robinson verkleedde zich in Oklahoma City als een heks en noemde zich 'Nelda'. Ze pleitte in februari schuldig voor de tenlasteleggingen. 'Nelda' mishandelde in 2014 het meisje maandenlang. Ze kreeg daarbij de hulp van haar 33-jarige vriend Joshua Granger. Het bij het koppel tijdelijke inwonende kind wou volgens de twee niet luisteren en moest daarom gestraft worden. Andere kleinkinderen moesten toekijken hoe de twee toesloegen.



Deegroller, sigarettenpeuken

Het kindje werd geslagen met een deegrol en een paardenzweep. Met sigarettenpeuken kreeg ze brandwonden toegediend. Het meisje moest geregeld buiten in een hondenhok overnachten. Ze kreeg ook een hondenleiband rond haar armen die aan een luster werd vastgemaakt. Robinson schopte het kind zo hard dat het meisje een breuk aan het schaambeen opliep. Medicatie en eten werden haar vaak ontzegd. Het kind moest soms diefstallen plegen om toch iets te kunnen eten.



Granger filmde de mishandelingen met zijn smartphone. Hij moet dertig jaar de cel in. Een van de filmpjes werd in de rechtszaal vertoond. Op de beelden is te zien hoe het doodsbange kleindochtertje hen smeekt om te stoppen. De kindermishandeling kwam in najaar 2014 aan het licht toen Robinson haar kleindochter herhaaldelijk naar het ziekenhuis bracht.



Bij een huiszoeking werden naast het heksenkostuum verschillende voorwerpen aangetroffen die gebruikt werden voor de mishandeling.



De ouders van het kind stonden niet terecht. Tijdens het proces kwam een brief van het mishandelde meisje naar boven. Het kind vergeeft haar grootmoeder alles en noemt haar zelfs de beste grootmoeder ooit.