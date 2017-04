Hoax: getrouwd koppel blijkt biologische tweeling te zijn

Door: redactie

Het verhaal van een getrouwd koppel uit Jackson in de Amerikaanse staat Mississippi ging al snel viraal. Ze bleken een tweeling te zijn. De twee werden op jonge leeftijd gescheiden en door verschillende families geadopteerd, schrijft de Mississippi Herald. Maar de Mississippi Herald blijkt nu helemaal geen echte nieuwssite te zijn, schrijft The Mirror. "Het gaat hier om een hoax."

De twee kwamen achter het opmerkelijke feit toen ze naar een IVF-kliniek gingen, omdat het niet lukte om zwanger te worden. Een dokter daar vertelde het paar, dat om privacyredenen niet met naam en toenaam in de media wil, dat ze een tweeling waren nadat hij veel overeenkomsten in hun DNA vond.



Ouders overleden

De tweeling werd op jonge leeftijd uit elkaar gehaald toen hun biologische ouders stierven. Ze werden geadopteerd door verschillende families en wisten niet van elkaars bestaan af. Pas op de universiteit kwamen ze elkaar weer tegen. Daar kregen ze snel een diepe band vanwege hun vergelijkbare achtergrond en ze werden verliefd.



"Als ze de waarheid hadden geweten, had het hun zoveel pijn kunnen schelen", stelt de arts die de ontdekking deed. "Voor mij is het een vrij ongebruikelijke zaak, omdat ik me bezig houd met het helpen van mensen om een kind te krijgen. Dit is de eerste keer dat ik blij ben dat het me niet gelukt is."



Het koppel weet niet wat het nu gaat doen, aangezien trouwen met je broer of zus verboden is in Mississippi. Er staat een celstraf van maximaal tien jaar en een boete van vijfhonderd dollar op. De twee worden waarschijnlijk niet vervolgd, omdat de zaak erg ongebruikelijk is.