IS houdt nog steeds 3.500 Iraakse jezidi's gevangen

Door: redactie

15/04/17 - 21u43 Bron: Belga

Jezidi-vrouwen in Noord-Irak, op de vlucht voor het geweld van IS. © afp.

Terreurbeweging IS houdt nog steeds 3.454 leden gevangen van de Iraakse jezidi-gemeenschap. Dat maakte Khairy Buzani bekend, een functionaris die verantwoordelijk is voor aangelegenheden van jezidi's in Iraaks-Koerdistan.

IS nam de jezidi's gevangen toen het in het noordwesten van Irak het dorp Sinjar veroverde in augustus 2014. Buzani weidde niet uit over waar de verblijfplaats van de gevangenen. Eind 2015 werd Sinjar heroverd op IS.



Volgens Buzani werden er sindsdien dertig massagraven ontdekt van jezidi's in Sinjar, waarvan vermoed wordt dat IS ze geëxecuteerd heeft.