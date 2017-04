Hennepplantage bij oud-gevangenisdirecteur

Bewerkt door: mvdb

Steenbergen (NL) In het huis van een hoge ambtenaar van het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie is een hennepkwekerij met 114 planten gevonden. De man die eerder plaatsvervangend directeur was van meerdere gevangenissen, is samen met zijn echtgenote dinsdag opgepakt in zijn woonplaats Nieuw-Vossemeer (gemeente Steenbergen).