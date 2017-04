Door: redactie

De Duitse krant Der Tagespiegel heeft een dreigbrief ontvangen waarin een nieuwe aanslag aangekondigd wordt, dit keer in de Duitse stad Keulen op 22 april. De brief zou afkomstig zijn van dezelfde dader of groep, als van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund van afgelopen dinsdag. In die nieuwe brief wordt de verantwoordelijkheid voor die aanslag ook opgeëist.