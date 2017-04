Orban haalt weer uit naar VS-miljardair Soros

Bewerkt door: jv

15/04/17

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft in een interview met de krant Magyar Idök zijn maatregelen tegen de vanuit de VS geleide Central European University (CEU) en tegen regeringskritische burgerorganisaties gemotiveerd. Kop van Jut voor Orban is de uit Hongarije afkomstige Amerikaanse miljardair George Soros, stichter van de CEU en van de Open Society Foundation.