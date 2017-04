Meisje (9) wordt wakker met python van 2,5 meter rond de arm

© rv.

Het paastripje van een Australisch gezin uit Brisbane is met een sisser afgelopen. Het negenjarige dochtertje, Gabby Pettigrew, werd in haar tentje op Moreton Island wakker met een python van 2,5 meter om haar arm. Zij en haar vader werden gebeten door de slang.

Dit was de boosdoener.

Om 5 uur 's ochtends riep Gabby plots om hulp. Het meisje was in shock door het reptiel dat op haar kroop. "Ze zag bleekwit, maar bleef verbazend kalm", getuigt papa Simon. "De slang was zo zwaar dat Gabby niet kon rechtkomen."



Pogingen om het dier weg te jagen mislukten: de python verscherpte alleen maar de greep op het meisje. De slang beet in haar arm. "Gabby moet veel pijn gehad hebben maar verroerde geen vin", zegt Simon. "Ik wist niet wat ik moest doen en ik greep de slang dan maar bij de mond om de kaken te openen. Uiteindelijk loste ze en lieten we ze weer vrij in de natuur."



Vader en dochter werden naar een ziekenhuis op het vasteland gebracht omdat ze beiden gebeten waren. Het gezin keerde daarna naar huis terug, maar dit incident hoeft niet per se het einde van hun kampeertrips te betekenen.



Het meisje stelt het wel en heeft dinsdag op school alvast heel wat te vertellen. Gemiddeld worden er in de deelstaat Queensland van januari tot maart dagelijks drie mensen gebeten door een slang.