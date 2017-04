Onderzoek naar mishandeling patiënten in psychiatrische instelling in Oklahoma

Bewerkt door: jv

15/04/17 - 08u27 Bron: BuzzFeed News

© BuzzFeed.

video Er loopt een onderzoek naar verwaarlozing en mishandeling van patiënten - voornamelijk kinderen en adolescenten - in de psychiatrische instelling Shadow Mountain in het Amerikaanse Tulsa, Oklahoma. BuzzFeed News bracht schrijnende beelden uit van bewakingscamera's binnen de instelling. Volgens de nieuwssite "brengt het vaak voorkomende geweld er zowel de patiënten als het personeel in gevaar".

BuzzFeed beschrijft een scène met tienerpatiënten die de nieuwe manager aanvallen en zichzelf opsluiten in een kleine kamer terwijl anderen vechten met het personeel. De politie spuit pepperspray op de kinderen. Een personeelslid krijgt een potlood in het voorhoofd. Een patiënt kruipt op een hek en begint de polsen over te snijden. "Krankzinnige, totale chaos", getuigt een werknemer die erbij was.



Shadow Mountain haalt volgens BuzzFeed kinderen van amper vijf jaar weg van hun ouders en laat ze in gevaarlijke situaties terechtkomen. Er is onvoldoende personeel en dat kreeg ook geen geschikte opleiding, stelt de Amerikaanse nieuwssite, die de trieste beelden van de beveiligingscamera's te pakken kreeg en publiek maakte. Daarop zien we onder meer de directeur zelf jonge patiënten in bedwang houden met een volgens een expert onverantwoorde en gevaarlijke greep.



Het Department of Human Services van Oklahoma bevestigt dat het de zaak onderzoekt, maar nuanceert dat het om de individuele gevallen gaat en niet om de hele psychiatrische instelling in Tulsa op zich.



Directeur onder vuur

BuzzFeed baseert zijn bevindingen op "politieverslagen, inspectierapporten, rechtszaken en interviews met meer dan 15 huidige en voormalige werknemers, onder wie bestuurders en psychiaters". Daaruit blijkt onder meer dat de laatste drie jaar de politie minstens 340 keer naar de instelling moest uitrukken - een gemiddelde van twee keer per week - voor gevechten, weglopen en verkrachting. In diezelfde periode werden er ook dertig gevallen van verwaarlozing en - misbruik vastgesteld. De directeur, Mike Kistler, ligt dan ook zwaar onder vuur. In een reactie zegt Kistler, op school een worstelaar en een judoka met zwarte band, dat de beelden "misleidend zijn zonder context" en dat "geen enkele patiënt gewond raakte". Het overkoepelende bedrijf van de instelling looft de "zorg die de patiënten van Shadow Mountain Behavorial Health krijgen" en de "positieve medische resultaten" die ze boekt.



Verplegers aan de drugs

De beschuldigingen die BuzzFeed News naar buiten bracht zijn niet mals:

- Het personeel moest "gewoon bedden vullen", ongeacht de patiënten geschikt waren voor de instelling.

- De hoofdverpleger was iemand die al drie keer een disciplinaire straf had gekregen, onder meer voor het toedienen van drugs bij zichzelf tijdens het werk op de afdeling intensieve zorgen.

- Heel wat andere verpleegkundigen van Shadow Mountain volgen een programma voor verplegers "wier bekwaamheid gehinderd kan worden door drugsmisbruik en/of verslaving".



Amerika's grootste keten van psychiatrische instellingen, Universal Health Services, is eigenaar van Shadow Mountain. In een recent onderzoek van BuzzFeed naar de miljardenfirma stelden de journalisten al de vraag of het bedrijf winst maakt op de kap van de veiligheid en gezondheid van zijn patiënten. Universal Health Services ontkende dat, betwistte de bevindingen van BuzzFeed en benadrukte dat het "hoogwaardige zorg, vol erbarmen" verleent.