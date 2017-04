Amerikaanse minister van Defensie trekt volgende week naar Midden-Oosten

Bewerkt door: jv

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis trekt volgende week naar het Midden-Oosten voor bezoeken aan verschillende belangrijke bondgenoten van de Verenigde Staten, zoals Israël en Egypte. Dat heeft het Pentagon in een persbericht gemeld.

Mattis komt woensdag aan in de Saoedische hoofdstad Riyad, en trekt daarna naar Caïro en Israël, waar hij president Reuben Rivlin, premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Avigdor Lieberman zal ontmoeten. De minister zal ook naar Qatar en Djibouti reizen, waar hij een ontmoeting zal hebben met president Ismail Omar Guelleh.



Mattis zal tijdens de reis vooral praten over "de inspanningen om destabiliserende activiteiten tegen te gaan en de extremistische terroristische groeperingen te verslaan", aldus het Pentagon. Met "destabiliserende activiteiten" verwijzen de VS vaak naar de activiteiten van Iran, die Israël en de Arabische bondgenoten van de VS verontrusten.



James Mattis staat bekend als een hevige tegenstander van Teheran, dat ook al geviseerd werd door president Donald Trump via Twitter. "Iran speelt met vuur. Ze beseffen niet hoe 'lief' president Obama was voor hen. Ik niet!", aldus de president begin februari, na een ballistische raketlancering door Iran op 29 januari.



De Verenigde Staten ondersteunen momenteel via materiaal en informatie de coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië, die in Jemen vecht tegen de sjiitische en door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Daarnaast vindt de reis van Mattis plaats op het moment dat de door de VS geleide internationale coalitie tegen terreurgroep Islamitische Staat een finaal offensief voorbereidt tegen het Syrische jihadistenbolwerk Raqqa.