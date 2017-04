Rechter Arkansas blokkeert op nippertje zeven executies

Door: redactie

15/04/17 - 04u53 Bron: AD.nl

Een protest tegen de doodstraf in Arkansas. © ap.

De Amerikaanse staat Arkansas wil voor het einde van de maand zeven gevangenen executeren, maar de rechter heeft daar een stokje voor gestoken. De staat is aangeklaagd door zowel twee farmaceutische bedrijven die niet willen dat hun middelen worden gebruikt om mensen ter dood te brengen, als door de gevangenen zelf.

De rechter verbiedt de staat om het middel vecuroniumbromide te gebruiken om maandag zes de gevangenen te executeren. Volgens McKesson, het tussenbedrijf dat het middel had geleverd, kocht de gevangenis het voor medische doeleinden. Later werd beloofd dat het middel zou worden teruggegeven aan de fabrikant, die zelfs de aankoopkosten terugstortte, maar is nooit gebeurd.



Vecuroniumbromide is één van de drie dodelijke middelen die de staat wil gebruiken om de zeven gevangenen om het leven te brengen.



In Arkansas is al sinds 2005 geen gevangene geëxecuteerd. De staat heeft haast, omdat dan van een voorraad midazolam de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Dit middel wordt gebruikt om de gevangene buiten bewustzijn te brengen.



Naast McKesson stapten ook twee andere farmaceutische bedrijven, Fresenius Kabi USA en West-Ward Pharmaceuticals, naar de rechter.



Het gebruik van een overdosis medicijnen voor executies is omstreden: bedrijven willen er om principiële redenen niets mee te maken hebben, zijn bang dat er tijdens de executie iets misgaat en zij wellicht aansprakelijk worden gesteld, of de firma's zijn een onderdeel van een groter concern uit bijvoorbeeld Europa, waar terdoodveroordeling verboden is.



De controverse heeft tot gevolg dat staten waar dodelijke injecties worden toegediend, steeds kampen met een tekort aan middelen.



Eerder op vrijdag werden twee van de executies ook al geblokkeerd, in dit geval door het hooggerechtshof in Arkansas. Aanstaande dinsdag, de dag nadat de executies hadden moeten beginnen, heeft de rechter een hoorzitting gepland.