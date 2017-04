"China heeft munt niet gemanipuleerd"

Door: redactie

15/04/17 - 01u31 Bron: Belga

Xi Jinping en Donald Trump © reuters.

China heeft zijn munt niet gemanipuleerd om zijn export een boost te geven. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën nu ook officieel gemeld, nadat president Donald Trump eerder deze week al had aangegeven dat hij China niet zag als een land dat de waarde van zijn munt zou kunnen manipuleren. Het was nochtans Trump zelf die de beschuldigingen aan het adres van China lanceerde tijdens zijn verkiezingscampagne.

Het ministerie meldt in een halfjaarlijks rapport over de Amerikaanse handelspartners wel dat het de praktijken van Peking "van dichtbij zal observeren", en roept het land op om zijn markten meer te openen voor de Amerikaanse goederen en diensten.



Tijdens zijn campagne stelde Trump dat China de waarde van zijn munt aan het manipuleren was om zijn export te verbeteren, wat de Amerikaanse staten industriële jobs zou kosten. Hij beloofde om het land op zijn eerste dag van zijn presidentschap te labelen als een "muntmanipulator".



Na 83 dagen als president veranderde hij zijn toon tegenover het Chinees economisch beleid echter compleet: "het zijn geen muntmanipulatoren", zei hij woensdag, en hij stelde dat het labelen van het land als manipulator China zou kunnen ontmoedigen om de VS te helpen rond Noord-Korea.



Economen gaan er volgens de krant Washington Post mee akkoord dat China momenteel dergelijk label niet verdient, en dat het de praktijk al jaren niet meer heeft toegepast. "Na gedurende een decennium op grote schaal te hebben verhinderd dat de waarde van de munt omhoog ging, heeft de recente interventie van China op de buitenlandse valutamarkten ervoor gezorgd dat de munt niet snel zal devalueren, wat negatieve gevolgen zou hebben voor de VS, China en de wereldeconomie", klinkt het in het rapport.



Het document zet ook druk op Duitsland vanwege zijn groot handelsoverschot met de VS (65 miljard dollar). Volgens de administratie moet Berlijn zijn budgettaire bewegingsruimte gebruiken om de binnenlandse handel te stimuleren. "Duitsland moet, als vierde economische wereldmacht, werken aan een stijgende vraag en meer evenwichtige handelsstromen", klinkt het. Trumps administratie haalde in het verleden al uit naar Duitsland. Ze beschuldigt het land ervan de zwakke euro te misbruiken om zijn buitenlandse handel te stimuleren.



Naast China en Duitsland, staan ook Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Zwitserland op een "watchlist" van landen die in het oog moeten gehouden worden.