Dokteres opgepakt voor uitvoeren van vrouwenbesnijdenis in VS

DETROIT In de Amerikaanse stad Detroit is een vrouwelijke arts gearresteerd omdat ze de vrouwenbesnijdens had uitgevoerd bij twee zevenjarige meisjes. De vrouw wordt ervan verdacht nog meer slachtoffers gemaakt te hebben.

Het gerecht kwam dr. Jumana Nagarwala op het spoor na een tip. In februari zou ze bij twee meisjes van zeven jaar oud de besnijdenis hebben uitgevoerd, maar tijdens het onderzoek kwamen er nog enkele mogelijke andere gevallen aan het licht. Volgens de openbare aanklager voerde dr. Jumana Nagarwala de voorbije twaalf jaar de praktijk uit bij meisjes tussen zes en twaalf jaar oud. Tijdens een interview met speurders eerder deze week ontkende Nagarwala haar betrokkenheid bij dergelijke praktijken, maar volgens de aanklagers heeft ze "afschuwelijke brutale daden begaan op de meest kwetsbare slachtoffers." Sommige cliënten reisden van ver buiten de staat Michigan naar haar af en mochten met geen woord reppen over de procedure, beweert het gerecht. De vrouw werd woensdag gearresteerd en donderdag voorgeleid. Ze blijft in voorarrest. Als de 44-jarige arts schuldig bevonden wordt, riskeert ze een gevangenisstraf van tien jaar tot levenslang. Nagarwala is werkzaam als spoedarts in het Henry Ford-ziekenhuis in Detroit, maar voerde de besnijdenissen uit in een medisch centrum buiten de stad. Het ziekenhuis stuurde haar voorlopig met administratief verlof.

Meer dan 500.000 vrouwen lopen gevaar

"Vrouwelijke genitale verminking vormt een bijzonder brutale vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het is ook een ernstig misdrijf in de Verenigde Staten," aldus openbaar aanklager Daniel Lemisch. "De praktijk heeft geen plaats in de moderne maatschappij en degenen die de vrouwenbesnijdenis uitvoeren op minderjarigen moeten bij wet aansprakelijk gehouden worden."



Sinds 1996 is de vrouwenbesnijdenis in de VS verboden.



In 2006 werd voor het eerst een geval van vrouwenbesnijdenis in de VS vastgesteld, toen een Ethiopische migrant voor tien jaar de cel invloog nadat hij zijn twee jaar oude dochter vijf jaar eerder had verminkt met een schaar.



In 2012 beweerden de Amerikaanse autoriteiten dat meer dan 500.000 vrouwen en meisjes in het land ofwel besneden waren of het risico liepen besneden te worden.



Volgens de VN zijn wereldwijd meer dan 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. De helft van hen woont in Egypte, Ethiopië en Indonesië.