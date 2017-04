Nieuwe opeisingsbrief aanslag Dortmund dreigt met bloedvergieten in Keulen

Door:

14/04/17 - 21u43 Bron: Focus, Tagesspiegel

"Speurders sluiten niet uit dat buitenlandse inlichtingendienst achter aanslag zit"

Van de aanslagpleger(s) tegen de spelersbus van Borussia Dortmund is nog steeds geen spoor. Wel is een nieuwe opeisingsbrief opgedoken waarin gedreigd wordt met terreur op 22 april, ditmaal in de Duitse stad Keulen.

De opeisingsbrief die toekwam op de redactie van de krant 'Der Tagesspiegel', wordt door de autoriteiten ernstig genomen. Dat bericht de krant met hoofdzetel in Berlijn vanavond op haar website.



In de anonieme brief die per mail werd verzonden, beroept de schrijver zich op Adolf Hitler en wordt er opgehitst tegen de multiculturele samenleving.



De aanslag in Dortmund zou een "laatste waarschuwing" geweest zijn. Vervolgens dreigt de schrijver met een nieuwe terreurdaad. "Op 22 april zal bloed vloeien in Keulen", klinkt het volgens Der Tagesspiegel. "De groep in Keulen staat paraat."



Op 22 april vindt het partijcongres van de anti-immigrantenpartij AFD (Alternative für Deutschland) plaats in Keulen. Er worden tienduizenden tegenbetogers verwacht. © ap.