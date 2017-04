F-16 dropt voor het eerst nieuwe VS-kernbom

SPS

14/04/17 - 21u38 Bron: Belga

© photo news.

Een F-16-gevechtsvliegtuig heeft "recent" bij een test een onscherp exemplaar van de B61-12 gedropt, de nieuwe versie van de meest courante kernbom uit het Amerikaanse nucleaire arsenaal. Dit B61-12-programma kost meerdere miljarden, zo heeft de Amerikaanse luchtmacht bekendgemaakt.

Het ging om de eerste test van dit nieuwe wapen aan boord van een F-16. De test werd uitgevoerd door een toestel van de luchtmachtbasis Nellis (staat Nevada) op een oefenterrein van de basis in het westen van de VS.



Bedoeling was om de capaciteit van het jachtvliegtuig van Lockheed Martin te testen om een dergelijke bom te droppen, en het functioneren van de niet-nucleaire bestanddelen, zoals het bewapeningssysteem en het afschieten, de radar hoogtemeting en de computer die het wapen controleert. Dat preciseerde de US Air Force in een persbericht, ondersteund door een foto.



Het programma B61-12 LEP ('Life Extension Program') werd in februari 2012 gelanceerd en moet toelaten de nucleaire en niet-nuclaire bestanddelen te moderniseren om de levensduur van de huidige atoombom te verlengen en haar veiligheid en betrouwbaarheid te verbeteren. De bom moet de plaats innemen van de huidige B61-3, -4, -7, en -10 waarvan sommige sinds eind de jaren '70 in dienst kwamen. De kracht van elke bom kan worden afgesteld om te gaan van 0,3 tot 360 kiloton, of het equivalent van 360.000 ton TNT.



Dit wapen moet de opvolger worden van het wapentype in het Amerikaanse atoomarsenaal dat onder meer ontplooid is in Europa, waarschijnlijk ook op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (Limburg).