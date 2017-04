Door: redactie

Komende zondag vindt in Turkije het omstreden referendum plaats, waarbij de Turken moeten beslissen of het land een parlementaire democratie blijft of een presidentieel systeem wordt. In dat laatste geval wordt de macht in de handen van één man gelegd, namelijk in die van president Erdogan. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers kon een bezoek brengen aan zijn geboortedorp.