Japanse 'zwarte weduwe' krijgt de strop

Door: redactie

14/04/17 - 19u58 Bron: ANP

© afp.

Een Japanse vrouw die drie minnaars om het leven bracht, kan worden geëxecuteerd. Het hooggerechtshof in Tokio heeft het hoger beroep van de 'zwarte weduwe' afgewezen, meldt de BBC.

De 42-jarige moordenares Kanae Kijima leerde haar slachtoffers kennen via internet. Ze gaf de mannen van 41, 53 en 80 jaar slaappillen en vergiftigde ze vervolgens met koolmonoxide. Kijima pleegde alle moorden in een periode van acht maanden in 2009.



Aanklagers stelden dat de vrouw een financieel motief had voor de moorden. Ze zou de mannen hebben omgebracht zodat ze geleend geld niet hoefde terug te betalen. De zaak kon rekenen op enorme belangstelling. Meer dan duizend mensen wilden destijds de oorspronkelijke uitspraak bijwonen.



Het is nog onduidelijk wanneer de vrouw wordt opgehangen. Het voltrekken van het vonnis kan volgens de BBC nog jaren op zich laten wachten. Kijima zit ondertussen niet stil in de gevangenis. Ze houdt een blog bij en is sinds haar arrestatie twee keer getrouwd.