Laatste 'Cocaïne Cowboy' na meer dan 26 jaar opgepakt in Florida

KVE

14/04/17 - 19u58 Bron: Belga

Mugshot van Gustavo Falcon © Orange County Jail.

In de Amerikaanse staat Florida is na meer dan 26 jaar het laatste lid van het beruchte drietal drugsdealers bekend als de 'Cocaïne Cowboys' opgepakt. De nu 55-jarige Gustavo Falcon werd in de buurt van de stad Orlando gevat, zo bericht de Miami Herald.

Falcon werd tijdens een fietstoer in het stadje Kissimmee ten zuiden van Orlando ingerekend. De Amerikaanse autoriteiten dachten dat de drugsbaron in Mexico of Colombia verbleef, maar ze kwamen Falcon weer op het spoor nadat hij betrokken was geraakt bij een auto-ongeval en daarbij valse papieren had gebruikt.



Gustavo Falcon was de broer van de beruchte drugsbaron Augusto 'Willie' Falcon en samen met Salvador Magluta vormden ze de 'Cocaïne Cowboys'. Gustavo werd al in 1991 aangeklaagd, maar kon, in tegenstelling tot zijn handlangers, uit de handen van het gerecht blijven.



Volgens Amerikaanse media zouden de 'Cocaïne Cowboys' tussen 1978 en 1991 in totaal 75 ton cocaïne met een straatwaarde van 2 miljard dollar de VS hebben binnengesmokkeld. Het drietal transporteerde de drugs met name via speedboten vanop de Caraïben naar Florida.