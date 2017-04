Ons land was tien jaar naar hem op zoek: maffiabaas Strangio in Italië opgepakt

Door: KSN & FT

14/04/17

Maffiabaas Sebastiano Strangio (46) werd dinsdag opgepakt in San Luca, Italië. © EPA & RV.

Ons land was al tien jaar naar de man op zoek en afgelopen dinsdag was het eindelijk prijs: Sebastiano Strangio (46), maffiabaas bij Ndrangheta en meester-oplichter, liep in het Italiaanse San Luca tegen de lamp. Dat hebben Italiaanse media gemeld en wordt bevestigd door het parket van Tongeren.

De rechtbank van Tongeren brengt de Limburgse tak van de Italiaanse maffia op 21 december 2007 een zware klap toe: zes Italianen worden veroordeeld voor het witwassen van liefst 18 miljoen euro aan druggeld. Alle zes zijn ze lid van de Ndrangheta, de machtigste en rijkste maffia van Italië.



Twee Genkenaren krijgen vier jaar en drie jaar cel, de andere vier - waaronder de broertjes Francesco en Sebastiano Strangio, luitenanten die tot de top van de misdaadorganisatie behoren - krijgen respectievelijk celstraffen van acht en zeven jaar. De rechter beveelt hun onmiddellijke aanhouding, maar Sebastiano Strangio lijkt spoorloos. De man werd in 2005 in Amsterdam wel al in de boeien geslagen.



Het Belgische gerecht vaardigt een Europees aanhoudingsbevel uit tegen de man, maar hij is tien jaar lang niet te vinden. Tot afgelopen dinsdag dus. Italiaanse politieagenten konden Strangio opsporen en arresteren in San Luca, Calabrië, de plek waar de maffiafamilie de scepter zwaait.



"Hij wordt beschouwd als een leidinggevende binnen een criminele organisatie", aldus het parket van Limburg. In 2007 raakte bekend dat Strangio in contact stond met de drugsmaffia in Calabrië en dat hij onderdak verschafte aan maffialeden die in België een onderduikadres zochten. Hij sluisde ook meermaals druggeld door.



In afwachting van zijn uitlevering zit Strangio nu opgesloten in de gevangenis van Arghillà, in Reggio (Calabrië). Het parket van Limburg weet voorlopig nog niet wanneer de veroordeelde Italiaan in ons land aankomt.