"De 'Vader van alle bommen' van Poetin is vier maal krachtiger dan Amerikaanse monsterbom"

Als het van de Russen afhangt, is de Amerikaanse GBU-43 niet de allerzwaarste niet-nucleaire bom ter wereld. Zij ontwikkelden immers de 'Vader van alle bommen' die de Amerikaanse tegenhanger ruimschoots de loef zou afsteken.

De Amerikaanse GBU-43 Massive Ordnance Air Blast - MOAB, vandaar Mother Of All Bombs, Moeder van Alle Bommen - is ontwikkeld tijdens de Irakoorlog maar werd nog nooit ingezet in een militair conflict. Tot deze week. De Amerikaanse luchtmacht dropte het gevaarte vanop zeer grote hoogte op IS-strijders in Afghanistan.



De bom ontplofte meteen, zoals vooropgesteld, toen ze in contact kwam met de grond. 36 jihadi's zouden daarbij om het leven gekomen zijn.



Het is de zwaarste niet-nucleaire bom van de Verenigde Staten. Maar Poetin zou nog beter doen. Zijn wapen is vier maal krachtiger dan de Amerikaanse versie en staat officieel bekend als de 'Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power'.