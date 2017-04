Duitse politie arresteert terreurverdachten

SPS

Speciale eenheden van de Duitse politie hebben drie vermoedelijke aanhangers van een salafistische terreurgroep opgepakt. De twee mannen en een vrouw worden beschuldigd van het voorbereiden van een aanslag.

Het gaat om een 27-jarige Afgaan, een even oude Turk en een 25-jarige Duitse. Ze werden donderdag opgepakt. De drie zouden handlangers zijn van de op 21 februari gearresteerde salafist Sascha L. uit Northeim. De Northeimer had tijdens de verhoren gezegd een aanslag met springstof te beramen op politiemensen of militairen. De drie gearresteerden zouden hem hierbij helpen of ondersteunen.



De verdachten zijn in Keulen, Bünde en in Hildesheim opgepakt. Bij het doorzoeken van hun woningen heeft de politie bewijsmaterieel gevonden. Dat wordt nu onderzocht. Sacha L. had in februari gezegd dat hij zijn slachtoffers in een val wilde lokken en met een zelfgemaakt explosief wilde doden. De salafist is geen onbekende van de politie. Hij zou eerder actief zijn geweest in neonazistische kringen en zich later hebben bekeerd tot de islam.