Duitse politie heeft handen vol met honderden tuningfans

SVM

14/04/17 - 18u09 Bron: Belga

De politie van de Duitse stad Soest heeft de handen vol gehad met honderden liefhebbers van getunede wagens die afzakten naar het jaarlijkse treffen 'Carfreitag'. Een ludieke verwijzing is dat naar 'Karfreitag' (Goede Vrijdag in het Duits; nvdr). De politiemensen wilden vooral nagaan of de aanpassingen aan de wagens nog wel in overeenstemming waren met de wetgeving.