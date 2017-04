Drie VN-medewerkers gedood in Zuid-Soedan

Bewerkt door: IVI

Drie medewerkers van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties zijn eerder deze week gedood bij gevechten in Zuid-Soedan. Dat meldt de organisatie.

Maandag kwamen zeker 16 mensen om bij etnisch geweld in Zuid-Soedans tweede stad, Wau, in het noordwesten. De drie WFP-medewerkers werkten er in een magazijn. Twee van hen werden met een machete gedood, de derde werd doodgeschoten, zo zegt WFP.



"We zijn verontwaardigd en bedroefd door het overlijden van onze collega's, die zich elke dag inzetten om levensreddend voedsel te voorzien voor miljoenen van hun landgenoten", zegt Joyce Luma, WFP-directeur voor Zuid-Soedan.



Zuid-Soedan wordt geteisterd door een hongersnood, mede door de burgeroorlog die sinds 2013 woedt in het land. Na een mislukte staatsgreep van toenmalig vicepresident Riek Machar is een strijd losgebroken tussen zijn aanhangers en die van president Salva Kiir. Sinds het begin van het conflict zijn al meer dan 80 humanitaire werkers gedood.