Door: redactie

14/04/17 - 15u31 Bron: vtmnieuws.be

video

"Trump profileert zich op dit moment op zijn buitenlandse politiek. Zijn binnenlandse politiek lijkt veel minder goed te lukken. Daar is het de ene mislukking na de andere", zegt correspondent voor VTM NIEUWS in de VS Greet De Keyser. "Maar het is duidelijk dat de Amerikanen dit wel op prijs stellen. Het vertrouwen in president lijkt alvast toegenomen."