Turks referendum: Erdogan ontkent intenties voor federale staat

14/04/17

Turkije President Recep Tayyip Erdogan werd vandaag gedwongen om te ontkennen dat hij van Turkije een federale staat wil maken. Zo zou hij zijn ultranationalistische bondgenoten aan boord willen houden. Erdogan heeft deze bondgenoten nodig om het referendum van aanstaande zondag te winnen.

Erdogan werd onder druk gezet door Devlet Bahceli, voorzitter van de extreemrechtse Partij van de Nationalistische Beweging (MHP). Bahceli steunt Erdogan in het streven naar meer presidentiële macht. Hij stelt zich op als bondgenoot in de aankomende verkiezingscampagne voor het referendum.



Bahceli maakte zich gisteravond zorgen nadat een adviseur van de president had meegedeeld dat het systeem van een federale staat in Turkije wel degelijk mogelijk is.