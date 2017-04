Brand aan luxueus hotel Bellagio in Las Vegas

SVM

14/04/17 - 12u58 Bron: ABC News

Het dak van een gebouw aan het befaamde Bellagio Hotel in Las Vegas heeft om 22.45 uur plaatselijke tijd vuur gevat. De brandweer was vijf minuten later al ter plaatse, de situatie was vrij snel onder controle. "Door de specifieke locatie was het heel lastig werken voor ons", geeft de brandweerchef toe.



Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Strip werd even afgesloten voor het verkeer, maar is intussen weer vlot bereikbaar.