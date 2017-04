Schade in straal van 1,6 kilometer: zo krachtig is de bom die Amerika dropte

IVI

14/04/17 - 16u30

De MOAB-bom of 'Mother Of All Bombs'. © epa.

video Het Amerikaanse leger heeft gisteravond een bom gedropt in Afghanistan op een gebied waar IS-militanten zich verscholen. De bom van het type GBU-43/B heeft 36 terreurstrijders gedood. Het is de eerste keer dat de Amerikanen deze '"moeder aller bommen' inzet in een oorlog. Waarom, hoe en wat? Een overzicht.

1. De bom is gemaakt om vijanden aan te vallen die in grotten of ondergrondse tunnels zitten.



2. De MOAB-bom wordt enkel ingezet in verlaten gebied, vanwege de grote kans op 'collateral damage' (of onbedoelde schade).



3. De bom ontploft net boven de grond, op die manier kan er meer schade toegebracht worden. Een bom veroorzaakt een verandering in luchtdruk, die druk beweegt in elke richting weg van de bom in golfbewegingen. Als de bom pas op de grond ontploft, zouden de golven door grond moeten bewegen en dus kracht verliezen. De bom zou in dat geval vooral een krater rondom de plek van impact veroorzaken.



4. De bom was te zwaar om met gewone gevechtsvliegtuigen te vervoeren, daarom werd een MC-130 vrachtschip ingezet.

5. De bom kan schade toebrengen aan alles binnen een straal van 1,6 kilometer in een vlakke omgeving. Het gebombardeerde gebied in Afghanistan is bergachtig, dus de kracht zal daardoor wat afgenomen zijn.



6. Binnen een straal van 152 meter zal geen boom, lichaam of huis nog overeind staan.



Om een idee te geven: als de MOAB-bom zou worden gedropt boven de Grote Markt in Brussel, zal dat tot in Sint-Jans-Molenbeek voel-en zichtbaar zijn. Als de bom dan weer zou invallen op de Korenmarkt in Gent, dan zal het hele centrum beven. In Antwerpen zullen de dieren van de Zoo een inslag van de MOAB-bom waarschijnlijk niet overleven mocht zo een bom boven de Groenplaats losgelaten worden.