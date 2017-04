Alles wat je moet weten over de 'Moeder aller bommen'

IVI

14/04/17 - 16u30

video Het Amerikaanse leger heeft gisteravond een bom gedropt in Afghanistan op een gebied waar IS-militanten zich verscholen. De bom van het type GBU-43/B heeft 36 terreurstrijders gedood. Het is de eerste keer dat de Amerikanen deze '"moeder aller bommen' inzet in een oorlog. Waarom, hoe en wat? Een overzicht.

De MOAB-bom heeft de bijnaam 'Mother of all bombs' gekregen, maar de afkorting staat eigenlijk voor 'Massive Ordnance Air Blast'. Het is de krachtigste niet-nucleaire bom, maar in vergelijking met kernwapens zoals die gebruikt in de Vietnamoorlog stelt de MOAB-bom eigenlijk niet zoveel voor. De MOAB is groter en zwaarder dan de bommen die gedropt werden in Hiroshima en Nagasaki. Maar de schade die de nucleaire wapens voortgebracht hebben, is vele malen groter dan wat de MOAB kan veroorzaken. De 'moeder aller bommen' heeft een explosieve kracht van 11 ton. Ter vergelijking: de kracht van 'Little Boy', de Hiroshima-bom, heeft een opbrengst van zo'n 15.000 ton TNT.



Noord-Korea doet al jaren erg geheimzinnig over de (nucleaire) wapens die ze maken. Er wordt geschat dat het land tussen 13 en 21 kernwapens heeft. Volgens experts bouwen de Noord-Koreanen ook telkens zwaardere nucleaire wapens. De laatst gemaakte kernbom zou een kracht hebben tussen de 10 en 30 kiloton.



Rusland zou maar liefst 1.500 nucleaire wapens in opslag hebben, maar ze hebben ook een variant op de MOAB-bom gemaakt. De bom, bijgenaamd 'Father of all Bombs', zou vier keer krachtiger zijn dan MOAB. De FOAB is daarmee het krachtigste niet-nucleaire wapen ter wereld.

"Mother of all bombs" in cijfers

Onbewoond gebied 1. De bom is gemaakt om vijanden aan te vallen die in grotten of ondergrondse tunnels zitten.



2. De MOAB-bom wordt enkel ingezet in verlaten gebied, vanwege de grote kans op 'collateral damage' (of onbedoelde schade).



3. De bom ontploft net boven de grond, op die manier kan er meer schade toegebracht worden. Een bom veroorzaakt een verandering in luchtdruk, die druk beweegt in elke richting weg van de bom in golfbewegingen. Als de bom pas op de grond ontploft, zouden de golven door grond moeten bewegen en dus kracht verliezen. De bom zou in dat geval vooral een krater rondom de plek van impact veroorzaken.



4. De bom was te zwaar om met gewone gevechtsvliegtuigen te vervoeren, daarom werd een MC-130 vrachtschip ingezet.