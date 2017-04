"Je gaat sterven. Zorg dat je alles op orde hebt": hoe een joint deze tiener bijna het leven kostte

Koen Van De Sype

Een Amerikaanse tiener zal wel twee keer nadenken voor hij nog eens een joint opsteekt. Riley Hancey (19) werd eind vorig jaar getroffen door een extreem zware longontsteking en de dokter vertelden hem dat hij een dubbele longtransplantatie nodig had. Maar zijn bloedonderzoek toonde aan dat er THC in zijn lichaam zat, de belangrijkste bedwelmende stof in wiet. En opeens werd hij van de transplantatielijst geschrapt en kreeg hij te horen dat hij zich moest voorbereiden op zijn dood.

Volgens Mark rookte zijn zoon maar bij grote uitzondering wiet. Deze keer had hij dat gedaan na het diner op Thanksgiving, toen hij een oude vriend had teruggezien. "Het is niet dat hij al dertig jaar rookt en als gevolg daarvan slechte longen heeft", zegt hij. Maar cannabis kan tot een maand na gebruik in het lichaam te detecteren blijven. En dat kan ook gebeurd zijn in het geval van Riley.



Richtlijnen

Het ziekenhuis was niet te vermurwen en zegt ook nu nog dat het alleen internationale richtlijnen volgt rond transplantaties. "We doen geen transplantaties bij patiënten die af te rekenen hebben met actief alcohol-, tabaks- of drugsgebruik", klink het.

Daarop startte een race tegen de tijd om een ander ziekenhuis te vinden dat de transplantatie wél wilde uitvoeren. Een zestal keer kreeg de familie de deur op de neus, maar toen ze aanklopte bij de University of Pennsylvania, volgde toch het verlossende groene licht. Op 17 februari werd Riley overgebracht.