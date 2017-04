MVDC

14/04/17 - 14u04 Bron: Belga

© Google Streetview.

Bij een raketexplosie op de campus van de universiteit van Moscow, een stadje in de Amerikaanse staat Idaho, zijn gisteravond vier mensen gewond geraakt. Dat deelde de universiteit vandaag mee.

Een groepje studenten wilde op de parking van het universiteitsgebouw een zelfgebouwde raket testen, maar dat liep grondig mis. Het is niet duidelijk of de gewonden effectief studenten van de universiteit zijn. De lokale politie onderzoekt het voorval nog. Later meer.