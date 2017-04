Seriemoordenaar spreekt over zijn misdaden: "Het kwaad voorbij"

© Dateline.

Steven Dean Gordon (47) vermoordde vier vrouwen en wacht in zijn cel op de doodstraf. Vanuit de gevangenis in Californië gaf hij voor het eerst een interview aan het NBC-programma Dateline. "Wat ik met mijn kompaan deed is het kwaad voorbij", zegt hij.

Het interview van NBC-reporter Keith Morrison met Gordon wordt vanavond uitgezonden. In de trailer vertelt Gordon dat hij beseft wat voor een boeltje hij ervan gemaakt heeft. "Is dat de juiste omschrijving", vraagt Morrison. "Waarschijnlijk niet, maar ik gebruik ze om niet te moeten zeggen wat ik echt denk. Wat wij deden is het kwade voorbij".



Steven Gorden herleest geregeld een brief van zijn nicht, "die mij het dierbaarst op de wereld is". Zij houdt zich in de brief niet in over de misdaden van haar neef: "Hoe kon je dat die vier vrouwen aandoen. Jullie zijn doorslecht. Jullie zijn walgelijk."



Gordon gaf de moord op vier vrouwen gelinkt aan prostitutie toe. De feiten dateren van 2012 en 2013. De crimineel had drie van de vrouwen ontvoerd terwijl hij een enkelband droeg voor eerdere misdrijven. Hij vermoordde de vrouwen samen met Franc Cano (30), die later dit jaar apart berecht zal worden. De twee daders werden aanvankelijk ook aangeklaagd voor verkrachting, maar in het geval van Gordon werd later van die klacht afgezien zonder verdere verklaring. Er werd maar één lijk van de vier gevonden.



Gordon vond zelf dat hij de doodstraf verdiende en in februari was dat ook het verdict. Hij sprak toen voor de rechter zijn "oprechte spijt" uit, beseffend "dat het niets betekent en dat het lege woorden waren in vergelijking met wat die vrouwen hebben doorgemaakt".