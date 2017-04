Natalie beviel van een wolk van een dochter. Maar plots leek ze allergisch te reageren op iets

Koen Van De Sype

14/04/17 - 09u51 Bron: The Sun

Wat een van de mooiste dagen van hun leven had moeten worden, draaide op een nachtmerrie uit voor een koppel uit Groot-Brittannië. Natalie Cook (35) was net bevallen van een dochtertje, toen het fout ging. "Ze had Chloe heel even op haar borst gehad toen ik onze baby over nam om haar te wegen", vertelt echtgenoot Tim (36). "Toen ik me weer opdraaide, zag ik dat ze een of andere aanval kreeg."

Natalie had een normale zwangerschap gehad. Toen haar water uiteindelijk brak, thuis in de keuken, reed ze met Tim naar het Watford General Hospital. Maar na een eerste onderzoek bleek dat het kindje in een verkeerde positie lag en dokters zeiden dat ze een verlostang of een spoedkeizersnede nodig zouden hebben om haar geboren te laten worden. Natalie koos voor de verlostang.



Gewicht

Enkele uren later werd Chloe geboren. Ze werd snel enkele seconden op de borst van Natalie gelegd, waarna Tim haar overnam om haar te wegen. Toen hij zich weer omdraaide om haar het gewicht te verklappen, zag hij dat er iets mis was. "Ze was bewusteloos en haar ogen waren weggedraaid", vertelt hij. "Alsof ze een allergische reactie had. Ik denk dat ik meteen door had dat het fout zat." (lees hieronder verder) © Facebook.

Hij werd de operatiezaal uitgeleid en er werd gestart met kunstmatige reanimatie. Hij kreeg te horen dat hij best de familie belde en vroeg naar het ziekenhuis te komen. "Ze had een hartstilstand, maar de dokters slaagden erin het weer aan de gang te krijgen. Vier uur later stierf ze toch. Gelukkig had ze Chloe nog even vast kunnen houden. Jammer genoeg was er geen tijd geweest om een foto te nemen."



Vruchtwaterembolie

Achteraf bleek dat Natalie een vruchtwaterembolie had gehad, een zeldzame aandoening waarbij tijdens de bevalling vruchtwater en cellen van de foetus in de bloedbaan van de moeder terecht komen. Er volgt dan een aanval die lijkt op een allergische reactie. Bij Natalie veroorzaakte het een hartstilstand, waarop haar andere organen ook begonnen uit te vallen. Het stollingssysteem van haar lichaam viel uit, waardoor ze heel veel bloed verloor. "Daar stond ik. Mijn vrouw was dood, ik had een pasgeboren baby en mijn zoontje van 3 bleef maar vragen waar zijn moeder was", aldus Tim. (lees hieronder verder) © Facebook.