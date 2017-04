Frans gerecht vraagt Europees parlement om onschendbaarheid Marine Le Pen op te heffen

Bewerkt door: jv

Het Franse gerecht heeft het Europese parlement gevraagd om de parlementaire onschendbaarheid van Marine Le Pen op te heffen in het kader van het onderzoek naar de fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers van haar partij Front National (FN). Dat werd uit gerechtelijke bron vernomen. De vraag zou eind maart al gesteld zijn.

De partij van Le Pen ligt al weken onder vuur omdat ze mensen fictief tewerk zou hebben gesteld als parlementair assistent in het Europees parlement. Het halfrond stelde zich burgerlijke partij in het Franse onderzoek naar de fictieve tewerkstelling. Twee assistenten werden al in verdenking gesteld. Het Franse gerecht wil ook Marine Le Pen en collega-europarlementslid Marie-Christine Boutonnet vervolgen, maar die maken gebruik van hun parlementaire onschendbaarheid om aan een afspraak bij de rechter te ontkomen.



Daarnaast is het Europese halfrond ook een procedure begonnen om 1,1 miljoen euro aan uitbetaalde lonen terug te krijgen, via heffingen op de vergoedingen van zes FN-europarlementsleden, onder wie Marine Le Pen en haar vader Jean-Marie.