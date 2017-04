Wegblokkades in Frans-Guyana opengesteld maar acties gaan wel door

Bewerkt door: jv

De wegblokkades in Frans-Guyana worden "tot nader order opengesteld". Dat heeft het collectief Pou Lagwiyann Dékolé (Pour La Guyane Décollé), dat de sociale protesten in Frans-Guyana leidt, gisteravond beslist. De sociale acties blijven volgens het collectief wel doorgaan.

Het Franse overzeese gebied is al een drietal weken in de ban van grote sociale onrust. De bevolking staakt en protesteert er tegen de hoge werkloosheid, de zware criminaliteit en de gebrekkige gezondheidszorg.



De heropening van de belangrijkste wegen zou vooral te maken hebben met het aankomende paasweekend, een erg drukke periode in het katholieke Frans-Guyana.



"Mensen kunnen zich in deze belangrijke culturele periode verplaatsen. Alle wegblokkades zijn open, maar niet opgeheven", benadrukte Mikael Mancée, de leider van Pou Lagwiyann Dékolé, op een lokale televisiezender. "We zijn gemobiliseerd, en dat gaat niet meer veranderen. We zijn met iets gestart dat niet zal stoppen. We zijn vertrokken voor maandenlange protesten", waarschuwde Mancée nog.



Het sociaal conflict in Frans-Guyana houdt nu al meer dan drie weken aan. De bevolking staakt en protesteert tegen de zwakke economie, de werkloosheid, de gebrekkige gezondheidszorg en de hoge criminaliteitscijfers, die het gevolg zouden zijn van een "chronische desinvestering" van moederland Frankrijk.



De Franse regering stemde begin april in met een noodplan van meer dan een miljard euro. De betogers vinden dat echter onvoldoende, en eisen een bedrag van minstens 2,5 miljard euro. De Franse president François Hollande had daarop voorgesteld een delegatie uit Frans-Guyana te ontmoeten in Parijs, maar dat heeft het collectief geweigerd.



Vorig jaar was net geen kwart van de Frans-Guyanen werkloos, meer dan het dubbel zoveel als in Frankrijk. In Frans-Guyana wonen ongeveer 250.000 mensen.