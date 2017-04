Overspelige gouverneur moet aftreden en het was zijn vrouw die hem op briljante wijze de das omdeed

Koen Van De Sype

14/04/17 - 07u35 Bron: Slate, The New York Times

© REUTERS, AP.

Het was overspel dat tot de ondergang heeft geleid van de gouverneur van de Amerikaanse staat Alabama. Robert Bentley (74) nam maandag ontslag nadat onder meer gebleken was dat hij had geknoeid met de financiering van zijn verkiezingscampagne. Het onderzoek was opgestart nadat aan het licht was gekomen dat hij een affaire had met een medewerkster en personeel onder druk had gezet om mee te helpen die geheim te houden. Het was zijn vrouw - intussen ex - die hem uiteindelijk de doodsteek toebracht. En hij speelde haar zonder het te weten zélf het bewijsmateriaal in handen.

Dianne Bentley vermoedde voor het eerst dat er iets aan de hand was in september 2013, toen ze opmerkte dat haar man en zijn medewerkster Rebekah Mason op de meest vreemde uren berichtjes naar elkaar stuurden. In februari 2014, tijdens een diner in Washington DC, merkte ze toevallig op hoe hij met zijn smartphone "Ik kan mijn ogen niet van je afhouden" naar Mason stuurde, die aan de overkant van de tafel zat. Dianne sprong niet recht, ze begon niet te gillen of ze sloeg haar man niet in het gezicht. Nee, ze besloot bewijsmateriaal te verzamelen. Lees ook Braziliaanse president ontkent corruptie

Dit zijn de 5 opvallendste U-bochten van Donald Trump

Trump neemt verder afstand van controversiële adviseur Steve Bannon, maar breekt (nog) niet met hem

Maandenlang documenteerde ze de affaire en haar man maakte het haar daarbij niet moeilijk. Hij gebruikte namelijk zijn iPhone van het werk om met zijn 30 jaar jongere minnares te konkelfoezen. Maar hij was uit het oog verloren dat die gesynchroniseerd was met de iPad van het werk, die hij aan zijn vrouw had gegeven. En Dianne nam foto's van zijn geheime berichtjes. Een heleboel.



Troetelnaampjes

Van hun troetelnaampjes voor elkaar, bijvoorbeeld: liefste, lieve schat of lieveling. Of de gewoonte van Robert om Mason telkens twee smiley's met hartvormige oogjes te sturen achter elk bericht zoals 'ik ben zo verliefd op je' en 'ik denk aan je'. Of van de liefdesgedichtjes die ze elkaar stuurden. En hoewel ze hard aankwamen, las Dianne ze allemaal en ze hield ze bij.



Bandrecorder

En ze ging nog verder. Zo stopte ze onder meer een bandrecorder in haar handtas en liet ze die achter bij haar man terwijl ze hem vertelde dat ze even een wandeling ging maken. Achteraf was daarop te horen hoe hij met Mason belde en haar zei dat hij zijn handen op haar borsten wilde leggen. En dat hij zich zorgen maakte dat hij zo veel van haar hield. Februari 2012, toen alles nog koek en ei was. Rechts de gouverneur met achter hem zijn vrouw Dianne. © ap.