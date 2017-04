Braziliaanse president ontkent corruptie

Door: redactie

14/04/17 - 05u07 Bron: Belga

De Braziliaanse president Michel Temer © reuters.

De Braziliaanse president Michel Temer heeft donderdag ontkend dat hij betrokken was bij het Petrobasschandaal, in een video op zijn Twitteraccount.

"Dit is nooit gebeurd", zei hij over een ontmoeting in 2010 waarin Temer volgens de baas van een bouwbedrijf samen met twee andere politici 40 miljoen dollar aan geheime partijdonaties aanvaardde, in ruil voor een overheidscontracten bij het oliebedrijf Petrobas, dat door de staat gecontroleerd wordt.



Petrobas en het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht zijn het voorwerp van een groot onderzoek naar corruptie. Odebrecht zou in twaalf landen voor 785 miljoen dollar aan steekpenningen hebben betaald in ruil voor overheidsopdrachten.



In ruil voor een strafvermindering werden 78 leidinggevenden kroongetuigen. Ze uitten beschuldigingen tegenover heel wat publieke figuren, en die beschuldigingen werden deze week publiek gemaakt door het Braziliaanse Hooggerechtshof.



De onthullingen zorgden opnieuw voor oproer in de Braziliaanse politiek, die al jaren geplaagd wordt door corruptieschandalen. Naar 108 politici werden onderzoeken geopend, onder hen acht leden van Temers kabinet en vijf gouverneurs. Ondanks de beschuldigingen aan Temers adres blijft de Braziliaanse president tot nu toe buiten schot.



"Ik ben niet bang van de feiten", zegt Temer in de video. "Het klopt dat ik deelgenomen heb aan een vergadering met een vertegenwoordiger van een van de grootste bedrijven in het land". Maar dat er tijdens die ontmoeting iets illegaals zou gebeurd zijn, noemt hij "een leugen".



Temer werd in 2016 president, na de afzetting van Dilma Rousseff.