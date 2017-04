Nieuwe confrontaties in Venezuela na overlijden van vijfde betoger

Door: redactie

In Venezuela is het donderdag opnieuw tot incidenten gekomen, nadat bekendraakte dat een vijfde persoon overleed bij de protesten tegen de socialistische president Nicolas Maduro.

De politie gebruikte donderdag traangas en rubberkogels om een betoging in Caracas met zo'n duizend deelnemers uiteen te drijven. Een andere betoging in de hoofdstad met 1.500 deelnemers verliep zonder incidenten.



Vijf doden

Tijdens de dag bevestigde het nationale parket de dood van een 32-jarige man, die dinsdagavond geraakt werd door een kogel bij een betoging in de stad Cabudare. De man is al de vijfde dode sinds de start van de golf van protesten op 1 april, op aansturen van de oppositie. Het parket is een onderzoek gestart.



De stad Cabudare ligt in de staat Lara, waar dinsdagavond al een 13-jarige tiener en een 36-jarige man gedood werden tijdens protesten. Op 6 en 11 april kwamen twee 19-jarige studenten om, eveneens door een kogel.



Volgens de autoriteiten raakten in de loop van de voorbije weken tientallen personen gewond en werd een honderdtal mensen aangehouden bij confrontaties met de politie.



'Colectivos'

Aldonso Marquina, een parlementslid van de oppositie in de staat Lara, hekelde op Twitter "een nieuw slachtoffer van de dictatuur". Volgens hem zijn de 'colectivos' verantwoordelijk, groepen van gewapende burgers die dichtbij de regering staan.



"De doden zijn het product van het geweld van een regering die de grondwet ontkent", verklaarde parlementsvoorzitter Julio Borges donderdag.



Conflict tussen parlement en regering

In Venezuela ligt het parlement zwaar overhoop met de regering. De oppositie verzet zich tegen de beslissing van vorige week vrijdag dat oppositieleider Henrique Capriles zich vijftien jaar lang niet verkiesbaar mag stellen.



Ook probeerde het Hooggerechtshof onlangs de macht van het parlement over te nemen, waar de oppositie de meerderheid heeft. Onder internationale druk werd die beslissing tenietgedaan.



Naast de politieke crisis zijn ook de economische omstandigheden in Venezuela bijzonder zorgwekkend. Het land kampt met een geldgebrek en een torenhoge inflatie.