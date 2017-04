Erdogan weigert uitlevering Duits-Turkse journalist: "Niet zolang ik president ben"

Door: redactie

14/04/17 - 02u31 Bron: Belga

De Duits-Turkse journalist Deniz Yücel © ap.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sluit uit dat journalist van de Duitse krant Die Welt Deniz Yücel, die sinds 27 februari in Turkije in de gevangenis zit, zal worden uitgeleverd aan Duitsland. Dat heeft hij gisteren gezegd tijdens een interview met televisiezender TGRT.

Duitsland weigert Turkse burgers uit te leveren, dus zal Turkije dat ook niet doen met Duitse burgers. "Wanneer iemand van jullie in onze handen terechtkomt, zal hij dezelfde behandeling krijgen", aldus de president volgens Die Welt. De uitlevering van gevangenen zoals Yücel zal "in geen enkel geval gebeuren zolang ik president ben".



Yücel zit sinds eind februari in de gevangenis vanwege het aanzetten tot haat en de verspreiding van terroristische propaganda voor de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK en de voor Ankara criminele Gülenbeweging. Over die beschuldigingen zei Erdogan gisteren dat zijn administratie over beeldmateriaal beschikt waaruit blijkt dat hij "een echte agent" en "terrorist" was.



De Duitse consul-generaal Georg Birgelen heeft Yücel vorige week bezocht in de gevangenis, na wekenlang getouwtrek om een toelating. Duitsland vraagt de onmiddellijke vrijlating van de journalist.