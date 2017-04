Schietpartij in treinstation in Atlanta: 1 dode, 3 gewonden

Door: redactie

14/04/17 - 01u12

© thinkstock.

Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Atlanta werd donderdag een persoon doodgeschoten, drie andere raakten gewond. De slachtoffers werden neergeschoten in een treinwagon, zo delen lokale media mee.

De schietpartij vond plaats omstreeks 16.30 uur lokale tijd. Alle slachtoffers zijn dertigers, zo deelde lokale zender WSB-TV mee op gezag van de lokale autoriteiten.



Volgens ooggetuigen was de schutter een man van in de dertig die willekeurig op passagiers begon te schieten. Het openbaar vervoerbedrijf Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority wilde nog niet veel commentaar kwijt, maar bevestigde dat er een onderzoek gaande was en dat een verdachte was aangehouden. Het treinstation is voorlopig afgesloten.



Op sociale media circuleren gsm-beelden van twee passagiers die op de grond van een wagon liggen terwijl andere passagiers zich over hen ontfermen.