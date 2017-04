Geweld tussen politie en studenten in Fez

EB

14/04/17

In de Marokkaanse stad Fez is het vandaag tot geweld gekomen tussen de ordedienstenn en links-radicale studenten. Er vielen gewonden aan beide kanten.

Het geweld brak uit voor de rechtbank van de stad, toen de ordediensten een "illegale" sit-in van links-radicale studenten uiteendreven, aldus de lokale autoriteiten.



Ze kwamen twee linkse studenten steunen die terechtstaan voor de moord op een islamitische student. Die laatste bezweek in april 2014 aan zijn verwondingen nadat het tot geweld kwam tussen islamitische en links-radicale studenten op de Dhar El Mehraz-universiteit in Fez, zowat het laatste bolwerk van radicaal-links in Marokko.



"Na herhaaldelijk uitstel werd het proces vandaag hervat. Het kwam tot opstootjes voor de rechtbank en later voor de universiteit. De politie heeft traangas gebruikt", verklaarde Abderrahim Lamrabet, van de Marokkaanse Vereniging voor de Mensenrechten (AMDH). "Er vielen aan beide kanten gewonden, 25 aan de kant van de studenten", voegde hij toe.



Volgens de lokale autoriteiten waren de betogers gewelddadig en gooiden ze met stenen. "Bij de confrontatie vielen verschillende gewonden bij de ordediensten. Ze moesten naar het ziekenhuis gebracht worden voor verzorging", klonk het bij de lokale autoriteiten.



Op bevel van het parket werden 17 studenten gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Er wordt nog onderzocht wie verder nog betrokken was bij het geweld, klinkt het bij de lokale autoriteiten.