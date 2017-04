Canada zet eerste stappen in legalisering cannabis

Door: redactie

14/04/17 - 04u52 Bron: Belga, Reuters

Een vrouw zwaait met een Canadese vlag waarop het esdoornblad vervangen werd door een blad van de cannabisplant ter ere van National Marijuana Day in Ottawa, Canada op 20 april 2016. © afp.

De liberale partij van de Canadese premier Justin Trudeau heeft een wetsvoorstel ingediend om recreationeel gebruik van marihuana te legaliseren. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, wordt Canada het tweede land, na Uruguay, dat de drug volledig legaliseert als een consumptieproduct.

Misdaad aanpakken Justin Trudeau © afp. Het 'hot topic' maakte in 2015 deel uit van het succesvolle verkiezingsprogramma van premier Trudeau. Die meent dat de softdrug uit handen van minderjarigen zal blijven door regulering, en druggerelateerde misdrijven zullen afnemen. De maatregel moet een "strikt wettelijk kader" op poten zetten voor de productie, verkoop, verdeling en het bezit van de drug, en de maatregelen versterken om rijden onder invloed tegen te gaan.



"Een strafrechterlijk verbod is er niet in geslaagd onze kinderen en gemeenschappen te beschermen. Daarom hebben we een nieuwe aanpak nodig", meent Bill Blair, de voorman van de overheid in het dossier.



Verdere details over het bijhorende belastingsysteem komen er in de komende maanden. De verkoop en het toezicht erop zouden aan de provincies worden overgelaten. Om ervoor te zorgen dat de verkoopprijs "geschikt" is, overlegt de Canadese regering met de provincies en de producenten.