"Poetin steunt onafhankelijk onderzoek naar aanval met gifgas"

Bewerkt door: ADN

13/04/17 - 22u47 Bron: ANP

© epa.

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan steunen een onderzoek van de OPCW naar het gebruik van chemische wapens in het Syrische Khan Sheikhoun. Dat melden bronnen rond de Turkse president.

De leiders spraken elkaar vanavond telefonisch. Erdogan zou daarbij hebben benadrukt dat het gebruik van chemische wapens een misdaad tegen de menselijkheid is.



De OPCW (Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens) maakte vandaag bekend dat deskundigen naar Turkije gaan om materiaal te verzamelen voor het onderzoek. Daar moet uit blijken wat voor wapens op 4 april zijn gebruikt.



Bij de aanval kwamen tientallen mensen om het leven. Syrië en Rusland stellen dat in Khan Sheikhoun een opslagplaats is geraakt waar extremisten chemische wapens maakten en bewaarden. De Verenigde Staten denken dat het Syrische regeringsleger dergelijke wapens heeft gebruikt.