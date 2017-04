Zelfmoordterrorist koptische kerk Egypte geïdentificeerd

EB

13/04/17 - 20u59 Bron: AFP

© reuters.

De Egyptische autoriteiten hebben de zelfmoordterrorist die zondag verschillende doden maakte in een koptische kerk in de stad Tanta, geïdentificeerd. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag gezegd.

Gisteren kondigde het ministerie al aan dat het de terrorist die op dezelfde dag een aanslag pleegde in een koptische kerk in de havenstad Alexandrië heeft geïdentificeerd.



Bij de twee zelfmoordaanslagen kwamen 45 gelovigen om het leven. De acties werden opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS).