Erdogan: "Europa toont zijn fascistisch en islamofoob gezicht"

13/04/17

Turks referendum Drie dagen voor het referendum in Turkije heeft president Recep Tayyip Erdogan Europa opnieuw beschuldigd van een fascistische en islamofobe houding. "De make-up in het gezicht van Europa is vervlogen", zei Erdogan vandaag op een verkiezingsbijeenkomst in de stad Giresun aan de Zwarte Zee. "Wat daaronder ligt is een fascistisch, xenofoob en islamofoob gezicht dat zich begint te tonen. Ze laten nu zien dat ze tegen de islam zijn. Ze kunnen geen moslims verdragen".

Desondanks is Europa volgens Erdogan op de in Europa levende Turken aangewezen. "Al wat ze ook maar doen, is tevergeefs. De toekomst van Europa zal gevormd worden door onze vijf miljoen Turkse broeders, die zich daar gevestigd hebben", zei de staatsleider. "Voor Europa, wiens bevolking vergrijst, is er geen andere uitweg".



In Turkije wordt zondag in een referendum over de invoering van een presidentieel systeem gestemd. Dat systeem moet Erdogan duidelijk meer macht geven. Erdogan verwijt Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, België, Oostenrijk "en vele andere Europese landen" zich bij de tegenstanders van het presidentieel systeem te hebben aangesloten. "Kijk, vandaag vallen ze in alle Europese kranten en tijdschriften jullie broeder aan. Wat heb ik hen dan misdaan? Wat hebben ze tegen mij?"



Erdogan had in de verkiezingsstrijd voor het referendum vooral Duitsland en Nederland van "nazi-prakrijken" beticht en daarmee scherpe kritiek in beide landen uitgelokt.