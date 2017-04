Leerling militaire school Sint-Petersburg aangehouden voor terrorisme

Bewerkt door: jv

13/04/17

In de Russische stad Sint-Petersburg is een kadet van de militaire school opgepakt voor "medeplichtigheid aan terrorisme". Dat heeft de militaire rechtbank van de stad bekendgemaakt. De op een na grootste stad in Rusland werd begin april opgeschrikt door een dodelijke bomaanslag in een metrostation. Het is niet duidelijk of de aanhouding van de kadet daar iets mee te maken heeft.