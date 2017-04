Bewerkt door: jv

Een luchtaanval van de door de VS geleide coalitie tegen Islamitische Staat in Syrië heeft per vergissing aan 18 strijders van Syrische Democratische Krachten (SDF) het leven gekost. De SDF wordt door het Amerikaanse leger gesteund in de strijd tegen het Syrische regeringsleger.